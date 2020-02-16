Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
23
Регилон
Серхио Регилон
90
20
Карлос
Диего Карлос
90
3
Гомес
Серхи Гомес
90
14
Хесус Фернандес
Сусо
80'
90
25
Фернандо
Фернандо
90
10
Банега
Эвер Банега
90
16
Навас
Хесус Навас
90
22
Васкес
Франко Васкес
90
5
Окампос
Лукас Окампос
15'
90
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
90
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
12
Кунде
Жюль Кунде
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
17
Гудель
Неманья Гудель
8
Нолито
Нолито
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
90
18
Кабрера
Леандро Кабрера
90
3
Педроса
Адрия Педроса
90
20
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
21
Рока
Марк Рока
90
10
Дардер
Серхи Дардер
90
7
Лей
Ву Лей
50'
90
16
Лопес
Хави Лопес
90
23
Эмбарба
Адриан Эмбарба
35'
90
12
Кальери
Хонатан Кальери
90
Запасные
34
Гомес
Виктор Гомес
1
Прието
Андрес Прието
24
Калеро
Фернандо Калеро
14
Мелендо
Оскар Мелендо
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
9
Феррейра
Факундо Феррейра
22
Варгас
Матиас Варгас