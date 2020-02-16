Реал
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
12
Марсело Виейра
Марсело
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
4
Рамос
Серхио Рамос
65'
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
14
Энрике
Каземиро
90
15
Вальверде
Федерико Вальверде
90
8
Кроос
Тони Кроос
52'
81
7
Азар
Эден Азар
73
9
Бензема
Карим Бензема
90
11
Бэйл
Гарет Бэйл
84
Запасные
3
Милитао
Эдер Милитао
28
Жуниор
Винисиус Жуниор
23
Менди
Ферлан Менди
8
Йович
Лука Йович
10
Модрич
Лука Модрич
22
Иско
Иско
1
Ареоля
Альфонсе Ареоля
Сельта
мин
13
Бланко
Рубен Бланко
90
15
Оласа
Лукас Оласа
90
4
Араужо
Нестор Араужо
90
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
18
Айду
Джозеф Айду
90
20
Васкес
Кевин Васкес
55
14
Брадарич
Филип Брадарич
83
5
Йокушлу
Окай Йокушлу
90
12
Рафаэль
Рафинья
90
9
Смолов
Федор Смолов
7'
70
10
Аспас
Яго Аспас
90
Запасные
19
Фернандес
Габриэль Фернандес
6
Суарес
Денис Суарес
1
Альварес
Серхио Альварес
22
Мина
Санти Мина
11
Систо
Пионе Систо
8
Белтран
Фран Белтран
26
Мендес
Брайс Мендес