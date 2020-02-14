Валенсия
мин
1
Хауме
Хауме
90
4
Мангала
Эльяким Мангала
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
40'
90
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
59'
90
8
Солер
Карлос Солер
90
20
Торрес
Ферран Торрес
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
7
Гедеш
Гонсало Гедеш
90
22
Гомес
Максимилиано Гомес
90
Запасные
28
Риверо
Кристиан Риверо
3
Коста
Хауме Коста
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
11
Черышев
Денис Черышев
16
Кан Ин
Ли Кан Ин
9
Гамейро
Кевин Гамейро
23
Собрино
Рубен Собрино
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
4
Ариас
Сантьяго Ариас
90
12
Лоди
Ренан Лоди
90
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
15
Савич
Стефан Савич
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
20
Виктор
Витоло
90
5
Томас
Томас
43'
90
14
Льоренте
Маркос Льоренте
15'
90
6
Хорхе
Коке
90
10
Корреа
Анхель Корреа
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
24
Врсалько
Шиме Врсалько
21
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
11
Лемар
Тома Лемар
9
Мората
Альваро Мората