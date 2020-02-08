Хетафе
мин
13
Сорья
Давид Сорья
90
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
90
12
Ньом
Аллан Ньом
90
22
Суарес
Дамиан Суарес
90
2
Джене
Даконам Джене
90
17
Оливера
Матиас Оливера
90
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
90
20
Максимович
Неманья Максимович
90
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
90
7
Мата
Хайме Мата
87'
90
19
Молина
Хорхе Молина
58'
67'
90
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
4
Кабако
Эрик Кабако
24
Тимор
Давид Тимор
25
Кенеди
Роберт Кенеди
14
Дейверсон
Дейверсон
23
Джейсон
Джейсон
9
Анхель
Анхель
Валенсия
мин
1
Хауме
Хауме
90
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
25
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
8
Солер
Карлос Солер
90
20
Торрес
Ферран Торрес
90
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
22
Гомес
Максимилиано Гомес
90
19
Родриго
Родриго
90
Запасные
34
Эскердо
Висенте Эскердо
28
Риверо
Кристиан Риверо
4
Мангала
Эльяким Мангала
2
Корреа
Тьерри Корреа
16
Кан Ин
Ли Кан Ин
7
Гедеш
Гонсало Гедеш
23
Собрино
Рубен Собрино