Вальядолид
мин
1
Масип
Жорди Масип
90
4
Франциско Хосе
Кико
90
6
Гарсия
Рауль Гарсия
90
17
Мойяно
Хави Мойяно
90
27
Салису
Мохаммед Салису
90
21
Мигель Анхел
Мичел
90
14
Алькарас
Рубен Алькарас
15'
90
19
Вилья
Тони Вилья
90
10
Плано
Оскар Плано
90
20
Рамирес
Сандро Рамирес
90
9
Унал
Энес Унал
90
Запасные
26
Перес
Самуэль Перес
3
Бен Арфа
Атем Бен Арфа
11
Эрвияс
Пабло Эрвияс
18
Антонито
Антонито
29
де ла Фуэнте
Мигель де ла Фуэнте
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
6
Мори
Рамиро Мори
90
8
Касорла
Санти Касорла
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
23
Гомес
Мойзес Гомес
90
20
Пенья
Рубен Пенья
90
17
Алькасер
Пако Алькасер
90
7
Морено
Жерар Морено
54'
90
Запасные
13
Андрес
Андрес
16
Кинтилья
Хави Кинтилья
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
9
Бакка
Карлос Бакка
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос