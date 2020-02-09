Бетис
мин
21
Родригес
Гидо Родригес
86
1
Жоэль
Жоэль
90
23
Манди
Айсса Манди
90
22
Соуза
Эмерсон
90
5
Бартра
Марк Бартра
90
8
Фекир
Набиль Фекир
26'
90
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
70
15
Алехандро
Алекс Морено
90
24
Аленья
Карлес Аленья
90
10
Каналес
Серхио Каналес
6'
90
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
62
Запасные
12
Сидней
Сидней
17
Хоакин
Хоакин
19
Барраган
Антонио Барраган
13
Мартин
Дани Мартин
16
Морон
Лорен Морон
11
Тельо
Кристиан Тельо
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
23
Умтити
Самуэль Умтити
90
2
Семеду
Нельсон Семеду
90
15
Лангле
Клеман Лангле
72'
90
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
57
5
Бускетс
Серхио Бускетс
45'
90
20
Роберто
Серхи Роберто
90
21
де Йонг
Френки де Йонг
9'
90
22
Видаль
Артуро Видаль
57
17
Гризманн
Антуан Гризманн
89
10
Месси
Лионель Месси
90
Запасные
4
Ракитич
Иван Ракитич
33
Араухо
Рональд Араухо
31
Фати
Ансу Фати
26
Пенья
Иньяки Пенья
8
Артур
Артур
18
Альба
Жорди Альба