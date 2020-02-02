Эйбар
мин
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
15
Анхель
Хосе Анхель
90
24
Техеро
Альваро Техеро
90
3
Бигас
Педро Бигас
90
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
90
8
Диоп
Папакоули Диоп
90
22
Инуи
Такаши Инуи
90
21
Леон
Педро Леон
90
9
Энрих
Серхио Энрих
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
15'
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
12
Оливейра
Паулу Оливейра
23
Арбилья
Анайц Арбилья
18
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
19
Шарлес
Шарлес
16
де Бласис
Пабло де Бласис
7
Кике
Кике
Бетис
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
23
Манди
Айсса Манди
90
22
Соуза
Эмерсон
90
5
Бартра
Марк Бартра
90
8
Фекир
Набиль Фекир
7'
90
17
Хоакин Санчес
Хоакин
90
15
Алехандро
Алекс Морено
90
24
Аленья
Карлес Аленья
90
10
Каналес
Серхио Каналес
90
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
90
Запасные
21
Родригес
Гидо Родригес
13
Мартин
Дани Мартин
19
Барраган
Антонио Барраган
12
Сидней
Сидней
20
Лайнес
Диего Лайнес
11
Тельо
Кристиан Тельо
16
Морон
Лорен Морон