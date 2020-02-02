Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
23
Регилон
Серхио Регилон
90
12
Кунде
Жюль Кунде
90
3
Гомес
Серхи Гомес
90
10
Банега
Эвер Банега
90
24
Хордан
Хоан Хордан
90
25
Фернандо
Фернандо
90
16
Навас
Хесус Навас
90
8
Мануэль Агудо
Нолито
90
5
Окампос
Лукас Окампос
77'
90
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
90
Запасные
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
17
Гудель
Неманья Гудель
7
Лопеш
Рони Лопеш
14
Сусо
Сусо
22
Васкес
Франко Васкес
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Алавес
мин
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
90
23
Наварро
Химо Наварро
90
3
Дуарте
Рубен Дуарте
90
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
90
21
Агиррегабирия
Мартин Агиррегабирия
90
6
Магальян
Лисандро Магальян
90
15
Фейса
Любомир Фейса
90
10
Камараса
Виктор Камараса
90
24
Бурк
Оливер Бурк
90
19
Гарсия
Ману Гарсия
90
9
Хосе Луис
Хоселу
70'
90
Запасные
13
Роберто
Роберто
27
Тачи
Тачи
20
Понс
Пере Понс
14
Бурги
Бурги
11
Риоха
Луис Риоха