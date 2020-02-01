Реал
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
23
Менди
Ферлан Менди
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
22
Франсиско Роман
Иско
46
14
Энрике
Каземиро
90
15
Вальверде
Федерико Вальверде
90
8
Кроос
Тони Кроос
46
10
Модрич
Лука Модрич
90
9
Бензема
Карим Бензема
56'
90
Запасные
12
Марсело
Марсело
3
Милитао
Эдер Милитао
28
Жуниор
Винисиус Жуниор
21
Диас
Браим Диас
8
Йович
Лука Йович
17
Лукас
Лукас
1
Ареоля
Альфонсе Ареоля
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
12
Лоди
Ренан Лоди
90
15
Савич
Стефан Савич
90
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
24
Врсалько
Шиме Врсалько
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
18
Льоренте
Маркос Льоренте
90
5
Томас
Томас
74
10
Корреа
Анхель Корреа
90
23
Виктор
Витоло
71
9
Мората
Альваро Мората
50
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
43
Мойя
Тони Мойя
55
Камельо
Серхио Камельо
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
11
Лемар
Тома Лемар
17
Шапоньич
Иван Шапоньич