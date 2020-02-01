Мальорка
мин
2
Састре
Жоан Састре
90
24
Вальент
Мартин Вальент
90
14
Родригес
Дани Родригес
90
12
Баба
Иддрису Баба
90
3
Лумор
Лумор
90
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
90
1
Рейна
Маноло Рейна
90
29
Эрнандес
Хуан Эрнандес
90
22
Будимир
Анте Будимир
90
21
Райо
Антонио Райо
90
8
Севилья
Сальвадор Севилья
90
Запасные
26
Кубо
Такефуса Кубо
7
Посо
Алехандро Посо
5
Кампос
Хиско Кампос
23
Фебас
Алейш Фебас
9
Абдон
Абдон
6
Педраса
Марк Педраса
13
Фабри
Фабри
Вальядолид
мин
4
Франциско Хосе
Кико
90
21
Мигель Анхел
Мичел
90
6
Гарсия
Рауль Гарсия
90
1
Масип
Жорди Масип
90
9
Унал
Энес Унал
56'
90
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
90
17
Мойяно
Хави Мойяно
90
14
Алькарас
Рубен Алькарас
90
19
Вилья
Тони Вилья
90
10
Плано
Оскар Плано
90
27
Салису
Мохаммед Салису
90
Запасные
11
Эрвияс
Пабло Эрвияс
18
Антонито
Антонито
20
Рамирес
Сандро Рамирес
26
Перес
Самуэль Перес
23
Рубио
Вальдо Рубио