Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
6
Мори
Рамиро Мори
90
8
Касорла
Санти Касорла
59'
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
23
Гомес
Мойзес Гомес
90
20
Пенья
Рубен Пенья
54'
90
17
Алькасер
Пако Алькасер
45'
90
7
Морено
Жерар Морено
90
Запасные
13
Андрес
Андрес
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
9
Бакка
Карлос Бакка
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
Осасуна
мин
1
Эррера
Серхио Эррера
90
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
48'
90
2
Видаль
Игнасио Видаль
90
30
Эступинан
Первис Эступинан
90
5
Гарсия
Давид Гарсия
90
27
Монкайола
Хон Монкайола
90
17
Ибаньес
Роберт Ибаньес
90
14
Гарсиа
Рубен Гарсиа
90
10
Торрес
Роберто Торрес
90
21
Перес
Иньиго Перес
90
7
Кардона
Марк Кардона
90
Запасные
25
Перес
Хуан Перес
12
Ронкалья
Факундо Ронкалья
4
Гарсия
Унаи Гарсия
8
Мерида
Фран Мерида
11
Гальего
Энрик Гальего
16
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
22
Адриан
Адриан