Валенсия
мин
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
20
Торрес
Ферран Торрес
90
22
Гомес
Максимилиано Гомес
85
8
Солер
Карлос Солер
77'
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
43
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
25
Флоренци
Алессандро Флоренци
53
18
Васс
Даниэль Васс
90
17
Коклен
Франсис Коклен
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
1
Хауме
Хауме
90
Запасные
28
Риверо
Кристиан Риверо
16
Кан Ин
Ли Кан Ин
23
Собрино
Рубен Собрино
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
19
Родриго
Родриго
9
Гамейро
Кевин Гамейро
Сельта
мин
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
19
Фернандес
Габриэль Фернандес
78
15
Оласа
Лукас Оласа
90
18
Айду
Джозеф Айду
90
8
Белтран
Фран Белтран
82
5
Йокушлу
Окай Йокушлу
90
20
Васкес
Кевин Васкес
90
12
Рафаэль
Рафинья
90
4
Араужо
Нестор Араужо
73
10
Аспас
Яго Аспас
90
13
Бланко
Рубен Бланко
90
Запасные
14
Брадарич
Филип Брадарич
11
Систо
Пионе Систо
9
Смолов
Федор Смолов
22
Мина
Санти Мина
2
Мальо
Уго Мальо
1
Альварес
Серхио Альварес
6
Суарес
Денис Суарес