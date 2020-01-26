Сельта
мин
20
Васкес
Кевин Васкес
90
15
Оласа
Лукас Оласа
90
8
Белтран
Фран Белтран
90
5
Йокушлу
Окай Йокушлу
90
11
Систо
Пионе Систо
90
10
Аспас
Яго Аспас
90
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
22
Мина
Санти Мина
90
13
Бланко
Рубен Бланко
90
12
Рафаэль
Рафинья
90
4
Араужо
Нестор Араужо
90
Запасные
19
Фернандес
Габриэль Фернандес
18
Айду
Джозеф Айду
23
Мендес
Брайс Мендес
14
Брадарич
Филип Брадарич
2
Мальо
Уго Мальо
1
Альварес
Серхио Альварес
6
Суарес
Денис Суарес
Эйбар
мин
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
90
24
Техеро
Альваро Техеро
90
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
22
Инуи
Такаши Инуи
90
3
Бигас
Педро Бигас
90
6
Альварес
Серхио Альварес
90
9
Энрих
Серхио Энрих
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
21
Леон
Педро Леон
90
15
Анхель
Хосе Анхель
90
Запасные
18
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
7
Кике
Кике
16
де Бласис
Пабло де Бласис
12
Оливейра
Паулу Оливейра
19
Шарлес
Шарлес
13
Родригес
Йоель Родригес
8
Диоп
Папакоули Диоп