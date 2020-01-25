Валенсия
мин
1
Хауме
Хауме
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
8
Солер
Карлос Солер
89
16
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
17
Коклен
Франсис Коклен
90
39
Торрес
Ферран Торрес
90
7
Гомес
Максимилиано Гомес
77'
79
9
Гамейро
Кевин Гамейро
59
Запасные
34
Эскердо
Висенте Эскердо
4
Мангала
Эльяким Мангала
28
Риверо
Кристиан Риверо
17
Родриго
Родриго
16
Кан Ин
Ли Кан Ин
23
Собрино
Рубен Собрино
3
Коста
Хауме Коста
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
18
Альба
Жорди Альба
90
23
Умтити
Самуэль Умтити
90
3
Пике
Жерар Пике
90
20
Роберто
Серхи Роберто
90
5
Бускетс
Серхио Бускетс
90
21
де Йонг
Френки де Йонг
85
8
Артур
Артур
56
31
Фати
Ансу Фати
85
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90
10
Месси
Лионель Месси
90
Запасные
30
Кольядо
Алекс Кольядо
31
Ракитич
Иван Ракитич
22
Видаль
Артуро Видаль
24
Пенья
Иньяки Пенья
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
15
Лангле
Клеман Лангле
2
Семеду
Нельсон Семеду