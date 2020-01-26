Атлетико
мин
15
Савич
Стефан Савич
90
24
Врсалько
Шиме Врсалько
90
9
Мората
Альваро Мората
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
13
Облак
Ян Облак
90
10
Корреа
Анхель Корреа
90
5
Томас
Томас
90
14
Льоренте
Маркос Льоренте
90
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
7
Фелиш
Жоау Фелиш
90
12
Лоди
Ренан Лоди
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
16
Эррера
Эктор Эррера
20
Витоло
Витоло
17
Шапоньич
Иван Шапоньич
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
Леганес
мин
17
Эрасо
Хави Эрасо
90
12
Авазим
Чибози Авазим
90
24
Родригес
Кевин Родригес
90
6
Меса
Роке Меса
90
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
5
Сильва
Хонатан Сильва
90
3
Бустинса
Унаи Бустинса
90
7
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
90
4
Омеруо
Кеннет Омеруо
90
8
Хосе Луис
Ресио
90
16
Росалес
Роберто Росалес
90
Запасные
19
Руйбаль
Айтор Руйбаль
15
Тарин
Родриго Тарин
27
Родригес
Оскар Родригес
2
Наварро
Марк Наварро
18
Каррийо
Гидо Каррийо
13
Сориано
Хуан Сориано