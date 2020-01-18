Эйбар
мин
15
Анхель
Хосе Анхель
90
21
Леон
Педро Леон
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
9
Энрих
Серхио Энрих
90
6
Альварес
Серхио Альварес
90
3
Бигас
Педро Бигас
90
22
Инуи
Такаши Инуи
90
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
24
Техеро
Альваро Техеро
90
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
90'
90
Запасные
20
Робер
Робер
18
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
13
Родригес
Йоель Родригес
19
Шарлес
Шарлес
16
де Бласис
Пабло де Бласис
7
Кике
Кике
Атлетико
мин
15
Савич
Стефан Савич
90
9
Мората
Альваро Мората
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
16
Эррера
Эктор Эррера
90
13
Облак
Ян Облак
90
20
Виктор
Витоло
90
4
Ариас
Сантьяго Ариас
90
10
Корреа
Анхель Корреа
90
5
Томас
Томас
90
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
7
Фелиш
Жоау Фелиш
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
14
Льоренте
Маркос Льоренте
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
34
Камельо
Серхио Камельо
12
Лоди
Ренан Лоди