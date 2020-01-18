Реал
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
12
Марсело Виейра
Марсело
71
3
Милитао
Эдер Милитао
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
14
Энрике
Каземиро
57'
69'
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
10
Модрич
Лука Модрич
90
27
Родриго
Родриго
62
8
Йович
Лука Йович
62
17
Лукас
Лукас
90
Запасные
9
Бензема
Карим Бензема
22
Иско
Иско
1
Ареоля
Альфонсе Ареоля
6
Начо
Начо
28
Жуниор
Винисиус Жуниор
21
Диас
Браим Диас
23
Менди
Ферлан Менди
Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
23
Регилон
Серхио Регилон
90
12
Кунде
Жюль Кунде
90
20
Карлос
Диего Карлос
90
16
Навас
Хесус Навас
90
86
Гудель
Неманья Гудель
90
25
Фернандо
Фернандо
90
10
Банега
Эвер Банега
80
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
67
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
64'
90
22
Васкес
Франко Васкес
75
Запасные
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
13
Буну
Яссин Буну
6
Карришу
Даниэль Карришу
7
Лопеш
Рони Лопеш
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
24
Нолито
Нолито
30
Торрес
Оливер Торрес