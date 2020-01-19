Мальорка
мин
3
Лумор
Лумор
90
15
Гамес
Фран Гамес
90
24
Вальент
Мартин Вальент
90
14
Родригес
Дани Родригес
79'
90
12
Баба
Иддрису Баба
90
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
90
1
Рейна
Маноло Рейна
90
29
Эрнандес
Хуан Эрнандес
90
22
Будимир
Анте Будимир
22'
41'
90
21
Райо
Антонио Райо
7'
90
8
Севилья
Сальвадор Севилья
90
Запасные
26
Кубо
Такефуса Кубо
7
Посо
Алехандро Посо
5
Кампос
Хиско Кампос
23
Фебас
Алейш Фебас
9
Абдон
Абдон
6
Педраса
Марк Педраса
13
Фабри
Фабри
Валенсия
мин
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
22
Гомес
Максимилиано Гомес
90
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
90
8
Солер
Карлос Солер
90
1
Хауме
Хауме
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
9
Гамейро
Кевин Гамейро
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
11
Черышев
Денис Черышев
90
17
Коклен
Франсис Коклен
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
Запасные
16
Кан Ин
Ли Кан Ин
20
Торрес
Ферран Торрес
23
Собрино
Рубен Собрино
3
Коста
Хауме Коста
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
4
Мангала
Эльяким Мангала
13
Силлессен
Яспер Силлессен