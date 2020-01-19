Вильярреал
мин
9
Бакка
Карлос Бакка
90
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
90
4
Торрес
Пау Торрес
90
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
90
18
Морено
Альберто Морено
90
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
8
Касорла
Санти Касорла
62'
90
Запасные
30
Мартин
Иван Мартин
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
6
Мори
Рамиро Мори
20
Пенья
Рубен Пенья
23
Гомес
Мойзес Гомес
13
Андрес
Андрес
Эспаньол
мин
10
Дардер
Серхи Дардер
90
14
Мелендо
Оскар Мелендо
90
12
Кальери
Хонатан Кальери
90
21
Рока
Марк Рока
90
11
де Томас
Рауль де Томас
47'
90
13
Лопес
Диего Лопес
5'
90
5
Эдиналдо
Налдо
90
20
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
15
Лопес
Давид Лопес
90
16
Лопес
Хави Лопес
90
17
Вила
Дидач Вила
90
Запасные
22
Варгас
Матиас Варгас
3
Педроса
Адрия Педроса
24
Калеро
Фернандо Калеро
1
Прието
Андрес Прието
7
Лей
Ву Лей
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
4
Санчес
Виктор Санчес