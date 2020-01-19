Бетис
мин
23
Манди
Айсса Манди
90
22
Соуза
Эмерсон
90
24
Аленья
Карлес Аленья
90
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
27'
90
15
Алехандро
Алекс Морено
90
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
1
Жоэль
Жоэль
90
5
Бартра
Марк Бартра
90
10
Каналес
Серхио Каналес
90'
90
17
Хоакин Санчес
Хоакин
44'
90
Запасные
21
Родригес
Гидо Родригес
13
Мартин
Дани Мартин
20
Лайнес
Диего Лайнес
16
Морон
Лорен Морон
11
Тельо
Кристиан Тельо
19
Барраган
Антонио Барраган
12
Сидней
Сидней
Реал Сосьедад
мин
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
90
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
90
12
Муньос
Айэн Муньос
90
16
Гевара
Андер Гевара
90
19
Исак
Александер Исак
90
8
Мерино
Микель Мерино
90
1
Ремиро
Алекс Ремиро
90
21
Эдегор
Мартин Эдегор
90
2
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
3
Льоренте
Диего Льоренте
90
7
Кристиан
Порту
90
Запасные
22
Барренечеа
Андер Барренечеа
18
Эспиноса
Андони Эспиноса
23
Фуэнтес
Лука Фуэнтес
30
Субиаурре
Андони Субиаурре
14
Пардо
Рубен Пардо
9
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе