Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
20
Карлос
Диего Карлос
90
12
Кунде
Жюль Кунде
90
24
Хордан
Хоан Хордан
90
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
90
5
Окампос
Лукас Окампос
90
16
Навас
Хесус Навас
90
21
Торрес
Оливер Торрес
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
25
Фернандо
Фернандо
90
10
Банега
Эвер Банега
90
Запасные
30
Хиль
Бриан Хиль
17
Гудель
Неманья Гудель
13
Буну
Яссин Буну
22
Васкес
Франко Васкес
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
14
Чичарито
Чичарито
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
Атлетик
мин
14
Даниэль
Дани Гарсия
90
3
Нуньес
Унаи Нуньес
90
5
Альварес
Ерай Альварес
90
16
Весга
Микель Весга
90
23
Кодро
Кенан Кодро
90
1
Симон
Унаи Симон
90
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
90
22
Гарсия
Рауль Гарсия
90
21
Капа
Андер Капа
15'
90
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
17
Бершиче
Юри Бершиче
90
Запасные
25
Вильялибре
Асьер Вильялибре
15
Леке
Иньиго Леке
8
Лопес
Унаи Лопес
13
Эррерин
Яго Эррерин
7
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
19
Гомес
Ибаи Гомес
24
Баленсиага
Микель Баленсиага