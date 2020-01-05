Реал Сосьедад
мин
8
Мерино
Микель Мерино
90
16
Гевара
Андер Гевара
90
5
Субельдия
Игор Субельдия
90
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
90
20
Монреаль
Начо Монреаль
90
1
Ремиро
Алекс Ремиро
90
21
Эдегор
Мартин Эдегор
90
9
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
22'
90
2
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
3
Льоренте
Диего Льоренте
90
7
Кристиан
Порту
90
Запасные
22
Барренечеа
Андер Барренечеа
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
12
Муньос
Айэн Муньос
23
Фуэнтес
Лука Фуэнтес
19
Исак
Александер Исак
11
Янузай
Аднан Янузай
13
Мойя
Мигель Анхель Мойя
Вильярреал
мин
16
Кинтилья
Хави Кинтилья
90
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
90
4
Торрес
Пау Торрес
90
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
90
7
Морено
Жерар Морено
90
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
23
Гомес
Мойзес Гомес
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
58'
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
Запасные
18
Морено
Альберто Морено
17
Экамби
Карл Токо Экамби
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
20
Пенья
Рубен Пенья
9
Бакка
Карлос Бакка
13
Андрес
Андрес
8
Касорла
Санти Касорла