Гранада
мин
1
Силва
Руй Силва
90
15
Нева
Карлос Нева
90
22
Дуарте
Домингуш Дуарте
90
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
90
8
Брайс
Ян Брайс
90
6
Санчес
Херман Санчес
90
16
Диас
Виктор Диас
90
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
24
Фернандес Луна
Карлос Фернандес Луна
90
23
Мачис
Дарвин Мачис
90
19
Монторо
Анхель Монторо
24'
90
Запасные
5
Мартинес
Хосе Мартинес
13
Эскандель
Аарон Эскандель
12
Азиз
Рамон Азиз
2
Фулкье
Димитри Фулкье
3
Мартинес
Алехандро Мартинес
7
Вадильо
Альваро Вадильо
11
Кейбаши
Исмаил Кейбаши
Мальорка
мин
29
Эрнандес
Хуан Эрнандес
90
26
Кубо
Такефуса Кубо
90
15
Гамес
Фран Гамес
90
24
Вальент
Мартин Вальент
90
14
Родригес
Дани Родригес
90
1
Рейна
Маноло Рейна
90
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
90
20
Седлар
Александар Седлар
90
4
Сене
Хосеп Сене
90
21
Райо
Антонио Райо
90
8
Севилья
Сальвадор Севилья
90
Запасные
5
Кампос
Хиско Кампос
23
Фебас
Алейш Фебас
3
Лумор
Лумор
9
Абдон
Абдон
17
Трайковски
Александар Трайковски
19
Чаваррия
Пабло Чаваррия
13
Фабри
Фабри