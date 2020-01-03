Вальядолид
мин
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
90
27
Салису
Мохаммед Салису
90
10
Плано
Оскар Плано
90
19
Вилья
Тони Вилья
90
14
Алькарас
Рубен Алькарас
90
17
Мойяно
Хави Мойяно
90
4
Франциско Хосе
Кико
90
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
90
9
Унал
Энес Унал
8'
79'
90
18
Антонио Хесус
Антонито
90
1
Масип
Жорди Масип
90
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
23
Рубио
Вальдо Рубио
2
Порро
Педро Порро
20
Рамирес
Сандро Рамирес
11
Эрвияс
Пабло Эрвияс
21
Мичел
Мичел
Леганес
мин
6
Меса
Роке Меса
13'
90
27
Родригес
Оскар Родригес
90
12
Авазим
Чибози Авазим
90
24
Родригес
Кевин Родригес
90
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
90
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
5
Сильва
Хонатан Сильва
90
7
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
4'
90
4
Омеруо
Кеннет Омеруо
90
21
Перес
Рубен Перес
90
16
Росалес
Роберто Росалес
90
Запасные
19
Руйбаль
Айтор Руйбаль
10
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
15
Тарин
Родриго Тарин
14
Ривера
Кристиан Ривера
18
Каррийо
Гидо Каррийо
17
Эрасо
Хави Эрасо
13
Сориано
Хуан Сориано