Валенсия
мин
20
Торрес
Ферран Торрес
90
22
Гомес
Максимилиано Гомес
27'
90
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
90
8
Солер
Карлос Солер
90
1
Хауме
Хауме
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
19
Родриго
Родриго
90
17
Коклен
Франсис Коклен
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
Запасные
3
Коста
Хауме Коста
23
Собрино
Рубен Собрино
24
Гарай
Эсекьель Гарай
11
Черышев
Денис Черышев
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
13
Силлессен
Яспер Силлессен
9
Гамейро
Кевин Гамейро
Эйбар
мин
15
Анхель
Хосе Анхель
90
21
Леон
Педро Леон
90
9
Энрих
Серхио Энрих
90
6
Альварес
Серхио Альварес
90
3
Бигас
Педро Бигас
90
22
Инуи
Такаши Инуи
90
19
Шарлес
Шарлес
90
12
Оливейра
Паулу Оливейра
90
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
24
Техеро
Альваро Техеро
90
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
90
Запасные
20
Робер
Робер
13
Родригес
Йоель Родригес
16
де Бласис
Пабло де Бласис
7
Кике
Кике