Алавес
мин
11
Риоха
Луис Риоха
90
19
Гарсия
Ману Гарсия
90
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
90
3
Дуарте
Рубен Дуарте
90
7
Лукас Перес
Лукас
90
18
Видаль
Алейш Видаль
14'
90
23
Наварро
Химо Наварро
90
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
90
9
Хосе Луис
Хоселу
90
22
Вакасо
Мубарак Вакасо
90
4
Эли
Родриго Эли
90
Запасные
13
Сивера
Антонио Сивера
6
Магальян
Лисандро Магальян
20
Понс
Пере Понс
21
Агиррегабирия
Мартин Агиррегабирия
24
Бурк
Оливер Бурк
14
Бурги
Бурги
Бетис
мин
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
17
Хоакин Санчес
Хоакин
90
10
Каналес
Серхио Каналес
90
5
Бартра
Марк Бартра
90
1
Жоэль
Жоэль
90
8
Фекир
Набиль Фекир
90
4
Феддаль
Зухаир Феддаль
90
23
Манди
Айсса Манди
90
15
Алехандро
Алекс Морено
90
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
90
22
Соуза
Эмерсон
55'
90
Запасные
19
Барраган
Антонио Барраган
11
Тельо
Кристиан Тельо
24
Аленья
Карлес Аленья
16
Морон
Лорен Морон
20
Лайнес
Диего Лайнес