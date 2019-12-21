Вильярреал
мин
16
Кинтилья
Хави Кинтилья
90
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
90
4
Торрес
Пау Торрес
90
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
90
7
Морено
Жерар Морено
90
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
23
Гомес
Мойзес Гомес
52'
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
Запасные
6
Мори
Рамиро Мори
15
Морланес
Мануэль Морланес
17
Экамби
Карл Токо Экамби
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
9
Бакка
Карлос Бакка
13
Андрес
Андрес
8
Касорла
Санти Касорла
Хетафе
мин
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
90
7
Мата
Хайме Мата
90
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
90
20
Максимович
Неманья Максимович
90
13
Сорья
Давид Сорья
90
2
Джене
Даконам Джене
90
22
Суарес
Дамиан Суарес
90
12
Ньом
Аллан Ньом
90
19
Молина
Хорхе Молина
90
8
Портильо
Франциско Портильо
90
6
Кабрера
Леандро Кабрера
90
Запасные
21
Файр
Файкал Файр
17
Оливера
Матиас Оливера
1
Чичисола
Леандро Чичисола
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
24
Тимор
Давид Тимор
9
Анхель
Анхель
3
Антунеш
Антунеш