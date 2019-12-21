Вальядолид
мин
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
90
27
Салису
Мохаммед Салису
90
19
Вилья
Тони Вилья
90
17
Мойяно
Хави Мойяно
90
4
Франциско Хосе
Кико
90
9
Унал
Энес Унал
90
20
Рамирес
Сандро Рамирес
90
18
Антонио Хесус
Антонито
90
11
Эрвияс
Пабло Эрвияс
90
1
Масип
Жорди Масип
90
Запасные
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
29
де ла Фуэнте
Мигель де ла Фуэнте
10
Плано
Оскар Плано
8
Ануар
Ануар
13
Лунин
Андрей Лунин
3
Барба
Федерико Барба
21
Мичел
Мичел
Валенсия
мин
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
20
Торрес
Ферран Торрес
90
23
Собрино
Рубен Собрино
90
8
Солер
Карлос Солер
90
1
Хауме
Хауме
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
19
Родриго
Родриго
90
17
Коклен
Франсис Коклен
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
Запасные
34
Эскердо
Висенте Эскердо
28
Риверо
Кристиан Риверо
15
Вальехо
Ману Вальехо
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
3
Коста
Хауме Коста
11
Черышев
Денис Черышев
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа