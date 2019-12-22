Бетис
мин
4
Феддаль
Зухаир Феддаль
90
22
Соуза
Эмерсон
90
16
Морон
Лорен Морон
90
15
Алехандро
Алекс Морено
90
23
Манди
Айсса Манди
90
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
8
Фекир
Набиль Фекир
90
1
Жоэль
Жоэль
90
5
Бартра
Марк Бартра
90'
90
10
Каналес
Серхио Каналес
90
17
Хоакин Санчес
Хоакин
90
Запасные
13
Мартин
Дани Мартин
20
Лайнес
Диего Лайнес
21
Каптум
Вилфрид Каптум
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
11
Тельо
Кристиан Тельо
19
Барраган
Антонио Барраган
Атлетико
мин
23
Триппьер
Киран Триппьер
90
12
Лоди
Ренан Лоди
90
7
Фелиш
Жоау Фелиш
90
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
11
Лемар
Тома Лемар
90
5
Томас
Томас
90
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
13
Облак
Ян Облак
90
16
Эррера
Эктор Эррера
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
9
Мората
Альваро Мората
84'
90
Запасные
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
17
Шапоньич
Иван Шапоньич
14
Льоренте
Маркос Льоренте
1
Адан
Антонио Адан
10
Корреа
Анхель Корреа
4
Ариас
Сантьяго Ариас