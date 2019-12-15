Хетафе
мин
2
Джене
Даконам Джене
90
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
36'
90
7
Мата
Хайме Мата
90
17
Оливера
Матиас Оливера
90
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
90
20
Максимович
Неманья Максимович
90
13
Сорья
Давид Сорья
90
22
Суарес
Дамиан Суарес
90
19
Молина
Хорхе Молина
90
8
Портильо
Франциско Портильо
90
6
Кабрера
Леандро Кабрера
90
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
23
Джейсон
Джейсон
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
12
Ньом
Аллан Ньом
24
Тимор
Давид Тимор
9
Анхель
Анхель
3
Антунеш
Антунеш
Вальядолид
мин
23
Рубио
Вальдо Рубио
90
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
90
27
Салису
Мохаммед Салису
90
10
Плано
Оскар Плано
90
2
Порро
Педро Порро
90
4
Франциско Хосе
Кико
90
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
90
3
Барба
Федерико Барба
90
20
Рамирес
Сандро Рамирес
90
1
Масип
Жорди Масип
90
21
Мигель Анхел
Мичел
90
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
19
Вилья
Тони Вилья
14
Алькарас
Рубен Алькарас
17
Мойяно
Хави Мойяно
9
Унал
Энес Унал
11
Эрвияс
Пабло Эрвияс