Севилья
мин
21
Торрес
Оливер Торрес
90
23
Регилон
Серхио Регилон
90
20
Карлос
Диего Карлос
90
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
61'
90
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
16
Навас
Хесус Навас
90
22
Васкес
Франко Васкес
90
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
25
Фернандо
Фернандо
90
10
Банега
Эвер Банега
90
Запасные
12
Кунде
Жюль Кунде
24
Хордан
Хоан Хордан
17
Гудель
Неманья Гудель
13
Буну
Яссин Буну
9
Даббур
Мунас Даббур
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
14
Чичарито
Чичарито
Вильярреал
мин
16
Кинтилья
Хави Кинтилья
90
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
90
4
Торрес
Пау Торрес
90
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
90
7
Морено
Жерар Морено
90
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
13'
90
23
Гомес
Мойзес Гомес
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
Запасные
6
Мори
Рамиро Мори
15
Морланес
Мануэль Морланес
17
Экамби
Карл Токо Экамби
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
20
Пенья
Рубен Пенья
9
Бакка
Карлос Бакка
13
Андрес
Андрес