Гранада
мин
1
Силва
Руй Силва
90
5
Мартинес
Хосе Мартинес
90
15
Нева
Карлос Нева
90
22
Дуарте
Домингуш Дуарте
90
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
90
16
Диас
Виктор Диас
90
21
Эррера
Янхель Эррера
90
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
24
Фернандес Луна
Карлос Фернандес Луна
90
7
Вадильо
Альваро Вадильо
90
4
Гоналон
Максим Гоналон
90
Запасные
8
Брайс
Ян Брайс
13
Эскандель
Аарон Эскандель
12
Азиз
Рамон Азиз
23
Мачис
Дарвин Мачис
3
Мартинес
Алехандро Мартинес
20
Рамос
Адриан Рамос
Леванте
мин
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
90
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
90
18
Кабако
Эрик Кабако
90
10
Барди
Энис Барди
89'
90
3
Гарсия
Антонио Гарсия
90
5
Радойя
Неманья Радойя
90
9
Марти
Рохер Марти
90
15
Поштиго
Серхио Поштиго
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
90
13
Айтор Фернандес
Айтор
90
16
Рочина
Рубен Рочина
55'
90
Запасные
7
Леон
Серхио Леон
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
21
Майорал
Борха Майорал
8
Эрнани
Эрнани
1
Ойер
Ойер
23
Коке
Коке