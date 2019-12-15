Валенсия
мин
1
Хауме
Хауме
90
20
Торрес
Ферран Торрес
90
8
Солер
Карлос Солер
78'
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
3
Коста
Хауме Коста
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
19
Родриго
Родриго
90
17
Коклен
Франсис Коклен
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
Запасные
34
Эскердо
Висенте Эскердо
28
Риверо
Кристиан Риверо
2
Корреа
Тьерри Корреа
15
Вальехо
Ману Вальехо
23
Собрино
Рубен Собрино
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
Реал
мин
6
Хосе Игнасио
Начо
90
27
Родриго
Родриго
90
15
Вальверде
Федерико Вальверде
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
22
Франсиско Роман
Иско
90
10
Модрич
Лука Модрич
90
9
Бензема
Карим Бензема
90'
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
Запасные
3
Милитао
Эдер Милитао
25
Жуниор
Винисиус Жуниор
19
Одриосола
Альваро Одриосола
18
Йович
Лука Йович
14
Каземиро
Каземиро
1
Ареоля
Альфонсе Ареоля
11
Бэйл
Гарет Бэйл