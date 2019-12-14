Атлетик
мин
21
Капа
Андер Капа
90
11
Кордоба
Иньиго Кордоба
90
5
Альварес
Ерай Альварес
90
1
Симон
Унаи Симон
90
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
90
14
Даниэль
Дани Гарсия
90
22
Гарсия
Рауль Гарсия
90
8
Лопес
Унаи Лопес
90
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
17
Бершиче
Юри Бершиче
90
6
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
90
Запасные
3
Нуньес
Унаи Нуньес
25
Вильялибре
Асьер Вильялибре
15
Леке
Иньиго Леке
13
Эррерин
Яго Эррерин
7
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
19
Гомес
Ибаи Гомес
Эйбар
мин
21
Леон
Педро Леон
90
9
Энрих
Серхио Энрих
90
3
Бигас
Педро Бигас
90
22
Инуи
Такаши Инуи
90
20
Роберто Антонио
Робер
90
12
Оливейра
Паулу Оливейра
90
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
90
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
24
Техеро
Альваро Техеро
90
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
19
Шарлес
Шарлес
16
де Бласис
Пабло де Бласис
7
Кике
Кике