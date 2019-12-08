Эйбар
мин
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
90
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
90
17
Энрике
Кике
90
12
Оливейра
Паулу Оливейра
90
19
Шарлес
Шарлес
90
8
Диоп
Папакоули Диоп
90
23
Арбилья
Анайц Арбилья
90
20
Роберто Антонио
Робер
90
3
Бигас
Педро Бигас
90
14
Орельяна
Фабиан Орельяна
90
21
Леон
Педро Леон
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
10
Экспозито
Эдуардо Экспозито
24
Техеро
Альваро Техеро
16
де Бласис
Пабло де Бласис
22
Инуи
Такаши Инуи
9
Энрих
Серхио Энрих
4
Рамис
Иван Рамис
Хетафе
мин
2
Джене
Даконам Джене
90
26
Дуро
Уго Дуро
90
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
90
7
Мата
Хайме Мата
90
17
Оливера
Матиас Оливера
90
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
90
20
Максимович
Неманья Максимович
90
13
Сорья
Давид Сорья
90
22
Суарес
Дамиан Суарес
90
12
Ньом
Аллан Ньом
90
6
Кабрера
Леандро Кабрера
90
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
19
Молина
Хорхе Молина
24
Тимор
Давид Тимор
8
Портильо
Франциско Портильо
9
Анхель
Анхель
3
Антунеш
Антунеш