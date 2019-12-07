Леванте
мин
16
Рочина
Рубен Рочина
90
13
Айтор Фернандес
Айтор
90
23
Хорхе Андухар
Коке
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
90
19
Клер
Карлос Клер
90
9
Марти
Рохер Марти
11'
20'
90
5
Радойя
Неманья Радойя
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
90
10
Барди
Энис Барди
90
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
90
Запасные
1
Ойер
Ойер
3
Гарсия
Антонио Гарсия
8
Эрнани
Эрнани
21
Майорал
Борха Майорал
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
7
Леон
Серхио Леон
Валенсия
мин
20
Торрес
Ферран Торрес
88'
90
8
Солер
Карлос Солер
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
3
Коста
Хауме Коста
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
19
Родриго
Родриго
90
17
Коклен
Франсис Коклен
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
9
Гамейро
Кевин Гамейро
57'
59'
90
Запасные
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
2
Корреа
Тьерри Корреа
15
Вальехо
Ману Вальехо
22
Гомес
Максимилиано Гомес
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
1
Хауме
Хауме