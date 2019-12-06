Вильярреал
мин
16
Кинтилья
Хави Кинтилья
90
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
90
4
Торрес
Пау Торрес
90
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
90
7
Морено
Жерар Морено
90
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
23
Гомес
Мойзес Гомес
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
Запасные
6
Мори
Рамиро Мори
15
Морланес
Мануэль Морланес
17
Экамби
Карл Токо Экамби
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
20
Пенья
Рубен Пенья
9
Бакка
Карлос Бакка
13
Андрес
Андрес
Атлетико
мин
5
Томас
Томас
90
12
Лоди
Ренан Лоди
90
7
Фелиш
Жоау Фелиш
90
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
90
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
4
Ариас
Сантьяго Ариас
90
13
Облак
Ян Облак
90
16
Эррера
Эктор Эррера
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
9
Мората
Альваро Мората
90
6
Хорхе
Коке
90
Запасные
38
Мойя
Тони Мойя
40
Поведа
Дарио Поведа
11
Лемар
Тома Лемар
14
Льоренте
Маркос Льоренте
1
Адан
Антонио Адан
23
Триппьер
Киран Триппьер
20
Витоло
Витоло