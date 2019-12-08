Вальядолид
мин
27
Салису
Мохаммед Салису
90
19
Вилья
Тони Вилья
90
17
Мойяно
Хави Мойяно
90
4
Франциско Хосе
Кико
90
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
90
20
Рамирес
Сандро Рамирес
90
11
Эрвияс
Пабло Эрвияс
90
1
Масип
Жорди Масип
90
22
Мартинес
Начо Мартинес
90
21
Мигель Анхел
Мичел
90
Запасные
2
Порро
Педро Порро
23
Рубио
Вальдо Рубио
29
де ла Фуэнте
Мигель де ла Фуэнте
10
Плано
Оскар Плано
14
Алькарас
Рубен Алькарас
8
Ануар
Ануар
13
Лунин
Андрей Лунин
Реал Сосьедад
мин
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
90
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
90
18
Эспиноса
Андони Эспиноса
90
16
Гевара
Андер Гевара
90
20
Монреаль
Начо Монреаль
90
8
Мерино
Микель Мерино
90
1
Ремиро
Алекс Ремиро
90
21
Эдегор
Мартин Эдегор
90
9
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
90
3
Льоренте
Диего Льоренте
90
7
Кристиан
Порту
90
Запасные
22
Барренечеа
Андер Барренечеа
12
Муньос
Айэн Муньос
23
Фуэнтес
Лука Фуэнтес
19
Исак
Александер Исак
5
Субельдия
Игор Субельдия
11
Янузай
Аднан Янузай
13
Мойя
Мигель Анхель Мойя