Сельта
мин
14
Лоботка
Станислав Лоботка
90
15
Оласа
Лукас Оласа
90
18
Айду
Джозеф Айду
90
11
Систо
Пионе Систо
90
24
Диоп
Папе Диоп
90
10
Аспас
Яго Аспас
90
22
Мина
Санти Мина
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
1
Альварес
Серхио Альварес
90
6
Суарес
Денис Суарес
90
4
Араужо
Нестор Араужо
90
Запасные
19
Фернандес
Габриэль Фернандес
8
Белтран
Фран Белтран
23
Мендес
Брайс Мендес
5
Йокушлу
Окай Йокушлу
3
Костас
Давид Костас
12
Рафинья
Рафинья
Вальядолид
мин
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
90
27
Салису
Мохаммед Салису
90
10
Плано
Оскар Плано
90
17
Мойяно
Хави Мойяно
90
4
Франциско Хосе
Кико
90
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
90
20
Рамирес
Сандро Рамирес
90
11
Эрвияс
Пабло Эрвияс
90
1
Масип
Жорди Масип
90
22
Мартинес
Начо Мартинес
90
21
Мигель Анхел
Мичел
90
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
23
Рубио
Вальдо Рубио
19
Вилья
Тони Вилья
14
Алькарас
Рубен Алькарас
2
Порро
Педро Порро
9
Унал
Энес Унал