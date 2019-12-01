Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
23
Регилон
Серхио Регилон
90
20
Карлос
Диего Карлос
63'
90
12
Кунде
Жюль Кунде
90
24
Хордан
Хоан Хордан
90
16
Навас
Хесус Навас
90
21
Торрес
Оливер Торрес
90
22
Васкес
Франко Васкес
90
8
Мануэль Агудо
Нолито
90
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
90
10
Банега
Эвер Банега
90
Запасные
30
Хиль
Бриан Хиль
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
17
Гудель
Неманья Гудель
13
Буну
Яссин Буну
3
Гомес
Серхи Гомес
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
14
Чичарито
Чичарито
Леганес
мин
5
Сильва
Хонатан Сильва
90
27
Родригес
Оскар Родригес
90
12
Авазим
Чибози Авазим
90
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
90
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
3
Бустинса
Унаи Бустинса
90
7
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
90
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
8
Хосе Луис
Ресио
90
21
Перес
Рубен Перес
90
16
Росалес
Роберто Росалес
90
Запасные
19
Руйбаль
Айтор Руйбаль
10
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
15
Тарин
Родриго Тарин
18
Каррийо
Гидо Каррийо
17
Эрасо
Хави Эрасо
13
Сориано
Хуан Сориано