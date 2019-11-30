Валенсия
мин
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
20
Торрес
Ферран Торрес
70'
90
22
Гомес
Максимилиано Гомес
90
8
Солер
Карлос Солер
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
19
Родриго
Родриго
49'
90
17
Коклен
Франсис Коклен
90
4
Мангала
Эльяким Мангала
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
Запасные
2
Корреа
Тьерри Корреа
15
Вальехо
Ману Вальехо
32
Хименес
Хавьер Хименес
23
Собрино
Рубен Собрино
1
Хауме
Хауме
9
Гамейро
Кевин Гамейро
Вильярреал
мин
7
Морено
Жерар Морено
90
16
Кинтилья
Хави Кинтилья
90
15
Морланес
Мануэль Морланес
90
4
Торрес
Пау Торрес
90
17
Экамби
Карл Токо Экамби
90
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
54'
90
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
23
Гомес
Мойзес Гомес
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
Запасные
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
5
Касерес
Сантьяго Касерес
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
6
Мори
Рамиро Мори
20
Пенья
Рубен Пенья
9
Бакка
Карлос Бакка
13
Андрес
Андрес