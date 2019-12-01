Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
90
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
23
Триппьер
Киран Триппьер
90
6
Хорхе
Коке
90
5
Томас
Томас
90
16
Эррера
Эктор Эррера
87
10
Корреа
Анхель Корреа
73
7
Фелиш
Жоау Фелиш
66
9
Мората
Альваро Мората
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
12
Лоди
Ренан Лоди
23
Витоло
Витоло
4
Ариас
Сантьяго Ариас
11
Лемар
Тома Лемар
18
Льоренте
Маркос Льоренте
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
90
15
Лангле
Клеман Лангле
90
3
Пике
Жерар Пике
83
20
Роберто
Серхи Роберто
90
4
Ракитич
Иван Ракитич
90
21
де Йонг
Френки де Йонг
90
8
Артур
Артур
74
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90
9
Суарес
Луис Суарес
90
10
Месси
Лионель Месси
86'
90
Запасные
23
Умтити
Самуэль Умтити
31
Фати
Ансу Фати
27
Перес
Карлес Перес
16
Ваге
Мусса Ваге
37
Аленья
Карлес Аленья
13
Нето
Нето
22
Видаль
Артуро Видаль