Леганес
мин
27
Родригес
Оскар Родригес
61
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
12'
90
6
Меса
Роке Меса
83
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
5
Сильва
Хонатан Сильва
90
3
Бустинса
Унаи Бустинса
90
7
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
90
4
Омеруо
Кеннет Омеруо
83
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
21
Перес
Рубен Перес
90
16
Росалес
Роберто Росалес
90
Запасные
17
Эрасо
Хави Эрасо
19
Руйбаль
Айтор Руйбаль
10
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
15
Тарин
Родриго Тарин
12
Авазим
Чибози Авазим
18
Каррийо
Гидо Каррийо
13
Сориано
Хуан Сориано
Барселона
мин
16
Ваге
Мусса Ваге
90
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
90
21
де Йонг
Френки де Йонг
70
11
Дембеле
Усман Дембеле
90
23
Умтити
Самуэль Умтити
90
10
Месси
Лионель Месси
90
17
Гризманн
Антуан Гризманн
57
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
5
Бускетс
Серхио Бускетс
57
9
Суарес
Луис Суарес
53'
90
3
Пике
Жерар Пике
90
Запасные
13
Нето
Нето
33
Араухо
Рональд Араухо
31
Фати
Ансу Фати
19
Аленья
Карлес Аленья
22
Видаль
Артуро Видаль
4
Ракитич
Иван Ракитич