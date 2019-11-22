Леванте
мин
5
Радойя
Неманья Радойя
90
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
90
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
90
21
Майорал
Борха Майорал
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
90
14
Рубен Мигел
Рубен Везо
90
9
Марти
Рохер Марти
52'
90
15
Поштиго
Серхио Поштиго
90
19
Клер
Карлос Клер
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
90
13
Айтор Фернандес
Айтор
90
Запасные
7
Леон
Серхио Леон
8
Эрнани
Эрнани
10
Барди
Энис Барди
1
Ойер
Ойер
23
Коке
Коке
6
Дуарте
Оскар Дуарте
16
Рочина
Рубен Рочина
Мальорка
мин
1
Рейна
Маноло Рейна
90
26
Кубо
Такефуса Кубо
90
15
Гамес
Фран Гамес
90
24
Вальент
Мартин Вальент
90
23
Фебас
Алейш Фебас
90
14
Родригес
Дани Родригес
65'
90
12
Баба
Иддрису Баба
90
2
Састре
Жоан Састре
90
22
Будимир
Анте Будимир
90
21
Райо
Антонио Райо
90
8
Севилья
Сальвадор Севилья
90
Запасные
5
Кампос
Хиско Кампос
13
Фабри
Фабри
10
Алегрия
Алекс Алегрия
20
Седлар
Александар Седлар
4
Сене
Хосеп Сене
9
Абдон
Абдон
19
Чаваррия
Пабло Чаваррия