Гранада
мин
1
Силва
Руй Силва
90
22
Дуарте
Домингуш Дуарте
90
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
90
6
Санчес
Херман Санчес
67'
90
16
Диас
Виктор Диас
90
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
17
Хоакин Хосе
Куини
90
12
Азиз
Рамон Азиз
90
7
Вадильо
Альваро Вадильо
90
19
Монторо
Анхель Монторо
90
4
Гоналон
Максим Гоналон
90
Запасные
5
Мартинес
Хосе Мартинес
15
Нева
Карлос Нева
8
Брайс
Ян Брайс
13
Эскандель
Аарон Эскандель
24
Фернандес Луна
Карлос Фернандес Луна
14
Вико
Феде Вико
23
Мачис
Дарвин Мачис
Атлетико
мин
23
Триппьер
Киран Триппьер
90
12
Лоди
Ренан Лоди
60'
90
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
90
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
14
Льоренте
Маркос Льоренте
90
10
Корреа
Анхель Корреа
90
20
Виктор
Витоло
90
13
Облак
Ян Облак
90
16
Эррера
Эктор Эррера
90
9
Мората
Альваро Мората
90
6
Хорхе
Коке
90
Запасные
38
Мойя
Тони Мойя
7
Фелиш
Жоау Фелиш
40
Поведа
Дарио Поведа
11
Лемар
Тома Лемар
1
Адан
Антонио Адан
4
Ариас
Сантьяго Ариас