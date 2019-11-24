Вильярреал
мин
6
Мори
Рамиро Мори
90
16
Кинтилья
Хави Кинтилья
90
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
59'
90
4
Торрес
Пау Торрес
90
17
Экамби
Карл Токо Экамби
90
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
90
7
Морено
Жерар Морено
90
8
Касорла
Санти Касорла
90
20
Пенья
Рубен Пенья
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
Запасные
15
Морланес
Мануэль Морланес
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
9
Бакка
Карлос Бакка
23
Гомес
Мойзес Гомес
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
13
Андрес
Андрес
2
Гаспар
Марио Гаспар
Сельта
мин
24
Диоп
Папе Диоп
90
15
Оласа
Лукас Оласа
90
18
Айду
Джозеф Айду
90
23
Мендес
Брайс Мендес
90
11
Систо
Пионе Систо
54'
90
10
Аспас
Яго Аспас
79'
90'
90
14
Лоботка
Станислав Лоботка
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
1
Альварес
Серхио Альварес
90
6
Суарес
Денис Суарес
90
4
Араужо
Нестор Араужо
90
Запасные
19
Фернандес
Габриэль Фернандес
8
Белтран
Фран Белтран
25
Вильяр
Иван Вильяр
5
Йокушлу
Окай Йокушлу
20
Васкес
Кевин Васкес
3
Костас
Давид Костас
22
Мина
Санти Мина