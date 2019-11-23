Бетис
мин
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
17
Хоакин Санчес
Хоакин
37'
90
12
Сидней
Сидней
90
10
Каналес
Серхио Каналес
90'
90
1
Жоэль
Жоэль
90
8
Фекир
Набиль Фекир
90
23
Манди
Айсса Манди
90
15
Алехандро
Алекс Морено
90
16
Морон
Лорен Морон
90
22
Соуза
Эмерсон
90
Запасные
19
Барраган
Антонио Барраган
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
6
Педраса
Альфонсо Педраса
21
Каптум
Вилфрид Каптум
20
Лайнес
Диего Лайнес
13
Мартин
Дани Мартин
Валенсия
мин
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
15
Вальехо
Ману Вальехо
90
20
Торрес
Ферран Торрес
90
22
Гомес
Максимилиано Гомес
32'
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
3
Коста
Хауме Коста
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
19
Родриго
Родриго
90
4
Мангала
Эльяким Мангала
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
Запасные
2
Корреа
Тьерри Корреа
16
Кан Ин
Ли Кан Ин
32
Хименес
Хавьер Хименес
8
Солер
Карлос Солер
1
Хауме
Хауме
9
Гамейро
Кевин Гамейро