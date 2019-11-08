Реал Сосьедад
мин
8
Мерино
Микель Мерино
63'
90
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
90
5
Субельдия
Игор Субельдия
90
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
90
20
Монреаль
Начо Монреаль
90
1
Ремиро
Алекс Ремиро
90
9
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
90
2
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
11
Янузай
Аднан Янузай
90
3
Льоренте
Диего Льоренте
90
7
Кристиан
Порту
90
Запасные
22
Барренечеа
Андер Барренечеа
18
Эспиноса
Андони Эспиноса
23
Фуэнтес
Лука Фуэнтес
16
Гевара
Андер Гевара
19
Исак
Александер Исак
6
Элустондо
Ариц Элустондо
13
Мойя
Мигель Анхель Мойя
Леганес
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
16
Росалес
Роберто Росалес
90
8
Хосе Луис
Ресио
90
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
4
Омеруо
Кеннет Омеруо
90
7
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
90
3
Бустинса
Унаи Бустинса
90
6
Меса
Роке Меса
90
27
Родригес
Оскар Родригес
90
10
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
90
Запасные
13
Сориано
Хуан Сориано
23
Кравец
Василий Кравец
18
Каррийо
Гидо Каррийо
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
12
Авазим
Чибози Авазим
19
Руйбаль
Айтор Руйбаль