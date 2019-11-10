Мальорка
мин
2
Састре
Жоан Састре
90
26
Кубо
Такефуса Кубо
53'
90
24
Вальент
Мартин Вальент
90
23
Фебас
Алейш Фебас
90
14
Родригес
Дани Родригес
23'
90
12
Баба
Иддрису Баба
90
3
Лумор
Лумор
90
11
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор
13'
90
1
Рейна
Маноло Рейна
90
22
Будимир
Анте Будимир
90
21
Райо
Антонио Райо
90
Запасные
7
Кабрера
Аридай Кабрера
5
Кампос
Хиско Кампос
4
Сене
Хосеп Сене
33
Абдон
Абдон
19
Чаваррия
Пабло Чаваррия
6
Педраса
Марк Педраса
1
Фабри
Фабри
Вильярреал
мин
20
Пенья
Рубен Пенья
90
4
Торрес
Пау Торрес
90
17
Экамби
Карл Токо Экамби
90
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
90
7
Морено
Жерар Морено
90
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
23
Гомес
Мойзес Гомес
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
8
Касорла
Санти Касорла
49'
90
Запасные
16
Кинтилья
Хави Кинтилья
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
6
Мори
Рамиро Мори
9
Бакка
Карлос Бакка
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
13
Андрес
Андрес