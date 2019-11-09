Валенсия
мин
15
Вальехо
Ману Вальехо
90
20
Торрес
Ферран Торрес
90'
90
22
Гомес
Максимилиано Гомес
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
18
Васс
Даниэль Васс
74'
90
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
19
Родриго
Родриго
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
Запасные
3
Коста
Хауме Коста
2
Корреа
Тьерри Корреа
16
Кан Ин
Ли Кан Ин
1
Хауме
Хауме
4
Мангала
Эльяким Мангала
9
Гамейро
Кевин Гамейро
Гранада
мин
17
Хоакин Хосе
Куини
90
15
Нева
Карлос Нева
90
22
Дуарте
Домингуш Дуарте
90
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
90
6
Санчес
Херман Санчес
90
21
Эррера
Янхель Эррера
90
1
Силва
Руй Силва
90
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
12
Азиз
Рамон Азиз
90
7
Вадильо
Альваро Вадильо
90
4
Гоналон
Максим Гоналон
90
Запасные
5
Мартинес
Хосе Мартинес
13
Эскандель
Аарон Эскандель
24
Фернандес Луна
Карлос Фернандес Луна
23
Мачис
Дарвин Мачис
3
Мартинес
Алехандро Мартинес
19
Монторо
Анхель Монторо
20
Рамос
Адриан Рамос